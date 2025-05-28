Keçiören\'de Minik Öğrencilerden Yılsonu Sergisi

Keçiören Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde (ÇEM) eğitim gören minik öğrenciler sergi açtı.

Keçiören Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezleri'nde (ÇEM) eğitim gören minik öğrenciler sergi açtı. Keçiören Sanat Galerisi'nde açılan yılsonu sergisinde çocukların yıl boyunca yaptıkları faaliyetler görücüye çıktı. Püskürtme, gölgelendirme, quilling, filografi gibi birçok teknik kullanılarak yapılan çalışmalar dikkat çekti. Sergide atık malzemelerden oluşturulan oyuncaklar ve müzik aletleri de yer aldı. Yılsonu sergisinin en dikkat çeken köşesi ise Atatürk ve Cumhuriyeti anlatan eserlerin olduğu bölüm oldu. Çocuklarının yaptığı çalışmaları dikkatle inceleyen veliler, duygu dolu anlar yaşadı. - ANKARA