Keçiören'de Özel Gereksinimli Bireyler İçin Asker Uğurlaması ve Düğün Eğlencesi Düzenlendi

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Keçiören'de özel gereksinimli bireyler için temsili asker uğurlaması, kına gecesi ve düğün eğlencesi düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından organize edilen Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda asker üniforması giyerek yemin eden özel gereksinimli bireyler vatani görevini yapma hayalini gerçekleştirdi. Gelinlik ve damatlık giyen çiftler ise kına eğlencesi, düğün dansı ve Ankara havası eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gönüllerince eğlendiler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende özel bireyler ve aileleri, ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediler. Özel gereksinimli bireylerin şiirler okuyup keman dinletisi gerçekleştirdiği program, asker yemini ve kına merasimiyle devam etti. Gelinlik ve damatlık giyen çiftler, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğuyla düğün dansı ve Ankara havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi.

"Onları asla yalnız bırakmayacağız"

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, Keçiören Belediyesi olarak her zaman yanlarında olacaklarını dile getirerek, "Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan'ın sizlere selamını getirdim. Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onları hayata katmak, yaşama sevincini artırmak bizlerin görevidir. Biz bu anlayışla ilçemizde yaşayan tüm özel bireylerimize destek olacağız, onları asla yalnız bırakmayacağız" dedi. - ANKARA