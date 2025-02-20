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Diyarbakır'da elektrik direğinde mahsur kalan kedi merdiven yardımıyla kurtarıldı

Köpekten kaçan kedi elektrik direğinde mahsur kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde köpekten kaçarken elektrik direğinde mahsur kalan kedi, duyarlı vatandaşın merdiven uzatmasıyla aşağı indi.

İlçenin Bağacık Mahallesi'nde bir kedi, köpeğin kovalaması sonucu kaçarak elektrik direğine tırmandı. Kedinin direkte mahsur kaldığını öğren Şeyhmus Güneş, kendi imkanlarıyla merdiven getirip kedinin aşağı inmesi için uzattı.

Kedi, 4 saatlik çalışmanın ardından uzatılan merdiven yardımıyla aşağı indi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.