Kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu - Son Dakika

Elazığ'da bir esnafın iş yerinde beslediği kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir esnafın "Tekir" adını verdiği yavru kedi ile "Miro" adını verdiği yavru köpek, arkadaşlıklarıyla ilgi görüyor. Birlikte büyüyen ve birbirinden ayrılmayan iki yavru, dostlukları ve oyunlarıyla vatandaşların da ilgi odağı oldu. Tekir ve Miro'nun sevimli hallerini gören müşteriler bu duruma şaşırarak, hayvanların video ve fotoğraflarını çekmeden iş yerinden ayrılmıyor. - ELAZIĞ