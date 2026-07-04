Kedilere Merhametle Bakıyor

Hatay'da anneleri telef olduktan sonra sokakta yaşam mücadelesi veren yavru kedilere sahip çıkan Fatma Aksu, yavruları adeta bebek gibi büyütüyor. Geceleri miyavladıklarında uyanıp biberonla yavruları besleyen Aksu, "Ne kadar yaşayabilirlerse, gücüm yettiğince onlara bakacağım" dedi.

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde 46 yaşındaki Fatma Aksu, hayvanları sevdiğinden dolayı evinin çevresinde gezinen kedinin bakımını yapıyordu. Uzun süredir Aksu'nun baktığı kedinin 7 tane yavrusu oldu. Anne kedinin telef olması üzerine Aksu, yavru kedilerin aç ve bakıma muhtaç kaldığından dolayı yavru kedilere kendi bakmaya başladı. Yavru kedilere göre mama ve biberon alan Aksu, tüm çabasına rağmen iki yavruyu kurtaramadı. Hayatta kalan 5 yavru kediyi ise yıkayıp temizleyerek, biberonla besleyip gece gündüz bakımını üstlenen Aksu, merhametiyle yürekleri ısıtıyor. Kendisinin kedilere dokunabilen biri olmadığını ifade eden Aksu, yavru kedilerle arasında gönül bağı olduğunu ve sahiplenecek insanlara vereceğini söyledi.

"Bizlere annemiz, babamız bir karıncayı bile ezmeden yetiştirmeyi öğrettiler"

Anneleri telef ölen yavru kedilere sahip çıkarak bebek gibi besleyen Fatma Aksu, "Ben bu yavru kedilere Salı gününden beri bakıyorum. Anneleri telef oldu ve çok ağlayıp aç kalmışlardı. Anneleri telef oldu bekledik ama ne gelen var ne giden. Ondan sonra yavrulara bakmaya başladık. Sütü suyla karıştırıp verdik ama olmadı. Yavrulara mama alıp, biberonlarını aldık. 7 yavru kedi vardı ama 2'si öldü. 5 tane var ama bakamıyorum gücüm yetmiyor. Gözleri ağrıyor eğer sahiplenecek birileri varsa vallahi çok memnun oluruz. En azından destek olup bir tedavilerini yaparsak çok seviniriz. En azından yaşasın hayvanlar ölmesinler. Geçen hafta Salı gününden beri kendim bakıyorum. Yavru kedileri; yıkıyorum, sabunluyorum, temizliyorum ve kuruluyorum. Yine de hayvanları doyuramıyorum bak. Yavru kedilere bebek gibi bakıyorum. Gece uykularımda onlar her ağladıklarında kalkıyorum ve bakıyorum. Karınlarını doyuruyorum. Bizi annemiz, babamız bir karıncayı bile ezmeden yetiştirmeyi öğrettiler. Ondan dolayı o merhametten büyüdüğümüz için ister istemez merhamet ediyorsun. Benim kaplumbağam ve başka kedilerim var. Ben bunların annelerine, nenelerine bile bakıyorum. Hepsi benim ev kedilerim, evde beslemiyoruz ama dışarıda ben bunlara bakarım. Merhamet edersen, Allah da sana merhamet eder. Ben çok böyle kediyi severim ama çok dokunabilen biri değilim. Uzaktan severim ama bunlardan o kadar haşır neşir oldum ki o kadar seviyorum ki ikisi öldüğünde ben çok kötü oldum. Onlarla gönül bağı var. Yavru kedileri yaşatabildiğim kadar bakacağım. Allah ömür verirse inşallah. Ne kadar yaşayabilirlerse, ne kadar gücüm yetebilirse bakacağım. Hayvanları incitmemek ve sevmek lazım, seversen hayat güzel olur. Güzel bakarsan güzel olur her şey güzel olur" ifadelerini kullandı. - HATAY