Kedilere Merhametle Bakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kedilere Merhametle Bakıyor

Kedilere Merhametle Bakıyor
04.07.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatma Aksu, anneleri telef olan yavru kedilere bebek gibi bakarak hayatta kalmalarını sağlıyor.

Hatay'da anneleri telef olduktan sonra sokakta yaşam mücadelesi veren yavru kedilere sahip çıkan Fatma Aksu, yavruları adeta bebek gibi büyütüyor. Geceleri miyavladıklarında uyanıp biberonla yavruları besleyen Aksu, "Ne kadar yaşayabilirlerse, gücüm yettiğince onlara bakacağım" dedi.

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde 46 yaşındaki Fatma Aksu, hayvanları sevdiğinden dolayı evinin çevresinde gezinen kedinin bakımını yapıyordu. Uzun süredir Aksu'nun baktığı kedinin 7 tane yavrusu oldu. Anne kedinin telef olması üzerine Aksu, yavru kedilerin aç ve bakıma muhtaç kaldığından dolayı yavru kedilere kendi bakmaya başladı. Yavru kedilere göre mama ve biberon alan Aksu, tüm çabasına rağmen iki yavruyu kurtaramadı. Hayatta kalan 5 yavru kediyi ise yıkayıp temizleyerek, biberonla besleyip gece gündüz bakımını üstlenen Aksu, merhametiyle yürekleri ısıtıyor. Kendisinin kedilere dokunabilen biri olmadığını ifade eden Aksu, yavru kedilerle arasında gönül bağı olduğunu ve sahiplenecek insanlara vereceğini söyledi.

"Bizlere annemiz, babamız bir karıncayı bile ezmeden yetiştirmeyi öğrettiler"

Anneleri telef ölen yavru kedilere sahip çıkarak bebek gibi besleyen Fatma Aksu, "Ben bu yavru kedilere Salı gününden beri bakıyorum. Anneleri telef oldu ve çok ağlayıp aç kalmışlardı. Anneleri telef oldu bekledik ama ne gelen var ne giden. Ondan sonra yavrulara bakmaya başladık. Sütü suyla karıştırıp verdik ama olmadı. Yavrulara mama alıp, biberonlarını aldık. 7 yavru kedi vardı ama 2'si öldü. 5 tane var ama bakamıyorum gücüm yetmiyor. Gözleri ağrıyor eğer sahiplenecek birileri varsa vallahi çok memnun oluruz. En azından destek olup bir tedavilerini yaparsak çok seviniriz. En azından yaşasın hayvanlar ölmesinler. Geçen hafta Salı gününden beri kendim bakıyorum. Yavru kedileri; yıkıyorum, sabunluyorum, temizliyorum ve kuruluyorum. Yine de hayvanları doyuramıyorum bak. Yavru kedilere bebek gibi bakıyorum. Gece uykularımda onlar her ağladıklarında kalkıyorum ve bakıyorum. Karınlarını doyuruyorum. Bizi annemiz, babamız bir karıncayı bile ezmeden yetiştirmeyi öğrettiler. Ondan dolayı o merhametten büyüdüğümüz için ister istemez merhamet ediyorsun. Benim kaplumbağam ve başka kedilerim var. Ben bunların annelerine, nenelerine bile bakıyorum. Hepsi benim ev kedilerim, evde beslemiyoruz ama dışarıda ben bunlara bakarım. Merhamet edersen, Allah da sana merhamet eder. Ben çok böyle kediyi severim ama çok dokunabilen biri değilim. Uzaktan severim ama bunlardan o kadar haşır neşir oldum ki o kadar seviyorum ki ikisi öldüğünde ben çok kötü oldum. Onlarla gönül bağı var. Yavru kedileri yaşatabildiğim kadar bakacağım. Allah ömür verirse inşallah. Ne kadar yaşayabilirlerse, ne kadar gücüm yetebilirse bakacağım. Hayvanları incitmemek ve sevmek lazım, seversen hayat güzel olur. Güzel bakarsan güzel olur her şey güzel olur" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Fatma Aksu, 3. Sayfa, Hatay, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kedilere Merhametle Bakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kars’ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı Kars'ta İranlı kuryenin midesinden 571 gram metamfetamin çıktı
BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi BM Genel Merkezi önünde kendini ateşe verdi
Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi ’Adana Kebap’ diye bakın ne yedirmişler Devlet üniversitesi kafeteryası da listeye girdi! 'Adana Kebap' diye bakın ne yedirmişler
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
“Evde çalınır“ diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı "Evde çalınır" diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı 40 kişi hayatını kaybetti Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

10:02
Hamaney’in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi Trump’tan da mesaj var
Hamaney'in cenazesine yüzbinler ellerinde aynı bayrakla geldi! Trump'tan da mesaj var
09:38
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
09:22
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
08:19
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
08:02
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 10:50:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kedilere Merhametle Bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.