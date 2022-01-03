Kedilerin kışı geçireceği kulübeleri mahallelere dağıtılıyor - Son Dakika

Bilecik'te kediler için hazırlanan ve kışı geçirecekleri yuvaları mahallere dağıtılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye sokak hayvanlara ve hayvan halkalarına büyük önem veriyor. İlçe genelinde bulunan mahallelere kediler için hazırlanan ve kışı geçirecekleri yuvaları yerlerine yerleştiriliyor. İlçede belediye ait ahşap atölyesinden hazırlanan kulübeler parkalar ve kedilerin yoğun olduğu alanlara yerleştiriliyor. - BİLECİK