Kafasını konserve kutusuna sıkıştıran yaramaz kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
HATAY - Hatay'da kafasını konserve kutusuna sıkıştıran kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaramaz kediyi yakalayan itfaiye ekibi, hayvana zarar vermeden kutuyu çıkardı. Kutunun çıkarılmasıyla rahat nefes alan kedi, beslenerek doğaya bırakıldı.
Son Dakika › Yerel › Kedinin Konserve Kazağı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?