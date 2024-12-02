Kekliklere Yem Desteği çağrısı - Son Dakika
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Kekliklere Yem Desteği çağrısı

Kekliklere Yem Desteği çağrısı

Oltu'da doğaseverler, soğuk havada keklik ve keçilere yem bırakarak avcıları duyarlı olmaya davet etti.

02.12.2024 10:56
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Erzurum'un Oltu ilçesinde soğuk havada aç kalan keklikler için doğaya yem bırakan doğaseverler avcıları da fırsatçılık yapmamaya davet etti.

Oltulu bir grup doğasever, yoğun kış şartları nedeni ile dağlarda yaban hayatta beslenme konusunda zorluk çeken kuş ve keçi türlerine destek sağlamak için yem dağıtımı gerçekleştirdi. Yaban Hayatını Koruma Sahasında yanlarında getirdikleri 100 kilo yemi uygun yerlere bırakan doğaseverler, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, "Hayvanlar zor durumdayken avlamak avcılık değildir" dedi. Bir yandan getirdikleri yemleri doğaya bırakan doğaseverler bir yanda da keklik ve keçileri kayıt altına aldı.

"Hayvanların zor durumunu fırsata çeviriyorlar"

Oltulu esnaf ve doğasever Osman Kamacı, yağan karla birlikte dondurucu soğuklar yüzünden hayvanların çok zor durumda kaldığını vurgulayarak, "Özellikle kekliklerin geçen yıl yumurta çıkımı ve yavru sayısı çok azdı. Haliyle seneye devredebilmeleri için hayvanları koruma altına almak ve beslemek gerekiyor. Buradan şunu da belirtmek istiyorum. Kendini avcı sanan arkadaşlar, bu hava şartlarını fırsat bilip zor durumdaki hayvanları avlamaya çalışıyorlar. Bunları kendi vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Fırsatçılığa döndürmesinler. Zaten gerçek avcı bunu asla yapmaz. Bu hayvanları korumamız gerekiyor" dedi.

Yaban keçilerini de unutmadılar

Doktor Halil İbrahim Taşçı, yoğun kış şartları nedeni ile dağlarda yaban hayatta zorluk çeken kuş ve keçi türlerine destek sağlamak için yem dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde yaban keçileri için de yem dağıtımımız olacak. Tetiğe değil deklanşöre basalım. Doğamızı koruyalım, deklanşöre basarak daha güzel hatıralar yaşayacaksınız" şeklinde konuştu.

Kaan Yavuz da, "Bugün Oltulu doğaseverler olarak yaban hayatına katkıda bulunmak için doğaya yem bırakıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Onlara zor anlarında destek olmak vicdani bir görevdir" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kekliklere Yem Desteği çağrısı - Son Dakika

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