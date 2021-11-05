Kelebek hastalığının tedavisi Kütahya'da da yapılıyor - Son Dakika

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Halk arasında 'Kelebek Hastalığı' olarak bilinen Lupus hastalığı ile mücadele için kurulan Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Başkan Şenay Çalışır ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ekibinin uyguladığı operasyonlarla bu hastalığa yakalananların sağlığına kavuştuğunu ifade eden Dernek Başkanı Çalışır, bu ameliyatın sadece Kütahya'da yapıldığını söyledi.

Başkan Işık, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kütahya'da yapılan bu operasyonun bu hastalar için çok kıymetli olduğunu iade ederek, dernek çalışanlarına ve başkan Çalışır'a verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA