Kelebek Hastası Elif Sultan Karabayır Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kelebek Hastası Elif Sultan Karabayır Hayatını Kaybetti

Kelebek Hastası Elif Sultan Karabayır Hayatını Kaybetti
04.07.2025 14:53
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23 yaşındaki Elif Sultan Karabayır, kelebek hastalığının yanı sıra kanserle mücadelesini kaybetti.

Eskişehir'de dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın tedavisinde öncü olduğu kelebek hastalığının yanı sıra kanserle de mücadele eden Elif Sultan Karabayır, 23 yaşında hayatını kaybetti. Elif'in son ameliyatlarından birini yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul, "Bize başvurduğunda son evre kanser hastasıydı. Kanserli bölgeyi temizledik, ancak kanser tüm vücuda yayılmıştı" dedi.

Kelebek hastalığı bulunan ve son evre kanser hastası Elif Sultan Karabayır, henüz 23 yaşındayken hayatını kaybetti. Dün Emek Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı ile genç kız son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Karabayır'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Avcı, Karabayır'ın tedavisiyle yakından ilgilenmişti

2013 yılında Karabayır'ın tedavisinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı öncü olmuş, kendisi ile yakından ilgilenmişti. Elif Karabayır 2024 yılında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yarası temizlenerek tedavi olmuş, kolu kesilmekten kurtartılmıştı. Tedavisini ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Karabayır, yaşadığı mutluluğu anlatmıştı. Elif aynı zamanda Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kelebek hastasıydı.

"Tüm vücuttaki kanser alanları için radyoterapi gördü"

Elif'in son ameliyatlarından birini yapan ve onunla yakından ilgilenen Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul, hastasının ölümüyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Konuyla alakalı Calavul, "Elif Sultan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kelebek hastamızdı. Bize başvurduğunda son evre kanser hastasıydı. Kanserli bölgeyi temizledik, ancak kanser tüm vücuda yayılmıştı. Tüm vücuttaki kanser alanları için radyoterapi gördü, fakat radyoterapiden fayda sağlayamadı. Bu nedenle tümör, vücuduna giderek yayıldı ve hastanın durumu ağırlaştı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye yattı, ancak maalesef kendisini kaybettik. Ölüm sebebi, kanserin tüm vücuda yayılması oldu. Kendisine Allah'tan rahmet, mekanının cennet olmasını diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kelebek Hastası Elif Sultan Karabayır Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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