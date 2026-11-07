Keles\'te 80 üreticiye kilitli yemlik sistemi ve ayni yem desteği verildi

Bursa'nın Keles ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin işletme verimliliğinin artırılması amacıyla 80 üreticiye kilitli yemlik sistemi ve yem desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles Belediyesi ve Hayvan Geliştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen Kilitli Yemlik Projesi kapsamında 80 üreticiye, 18 küçükbaş hayvan kapasiteli kilitli yemlik sistemleri teslim edildi.

Proje çerçevesinde üreticilere ayrıca kişi başı 3 çuval olmak üzere ayni yem desteği verildi. Sağlanan destekle yem israfının azaltılması, hayvan refahının iyileştirilmesi ve üreticilerin işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.