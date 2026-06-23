Kemal Avcı'nın Güvercin Sevdası - Son Dakika
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Kemal Avcı'nın Güvercin Sevdası

Kemal Avcı\'nın Güvercin Sevdası
23.06.2026 10:11
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Eskişehir'de Kemal Avcı, 43 yıldır güvercin yetiştiriciliği yapıyor, kuşlarına özel ilgi gösteriyor.

Eskişehir'de yaşayan 51 yaşındaki Kemal Avcı, 8 yaşında başladığı güvercin yetiştiriciliğini 43 yıldır sürdürüyor. Taklacı ve paçalı güvercinler besleyen Avcı, kuşlarına çocuk gibi baktığını söyledi.

Kuş yetiştiriciliğine küçüklük yıllarında başladığını ve onlara evlatları gibi baktığını anlatan Kemal Avcı, hala aynı heyecanla güvercinlerini beslediğini belirtti. Kuşların kendisi için çok değerli olduğunu, bundan dolayı ise düzenli bakımlarını yaptırdıklarını anlatan Avcı, hiçbir masraftan kaçınmadığını dile getirdi.

"Yarışlar için özel olarak eğitiyoruz"

Beslediği kuşların paçalı ve taklacı cinsten olduklarını ifade eden Kemal Avcı, yavru güvercinlerini ise yarışlara hazırladığını belirtti. Düzenli bir şekilde kuşlarını uçurduğunu anlatan Avcı "Bunların hepsi yavru. Üç ay sonra hepsi yarışlara katılacaklar. Uçuş eğitimlerini düzenli olarak yapıyoruz. Hatta yarışlarda birinci gelen kuşlarımız bizlere 50 ufak altın kazandırabilir"dedi.

"50 bin lira teklif edenler oldu"

Baktığı kuşlar için satış yapmayı tercih etmediği halde yüksek fiyatlar teklif eden alıcılar olduğunu söyleyen Avcı, "Bazı kuşlara 50 bin liraya kadar teklif geliyor, ancak ben genellikle eşe dosta damızlık olarak veriyorum. Yabancı alıcılardan yüksek fiyat önerileri geliyor, ama ben satmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Masrafı da emeği de fazla"

Kuş yetiştiriciliğinde ciddi emek ve maliyet gerektiğini söyleyen Kemal Avcı, güvercinlerin sağlığı için düzenli ilaç ve aşılamada bulunduğunu belirtti. Avcı, "Kuşların bulunduğu alanları sürekli temizliyoruz ve tuzluyoruz bu sayede böcek ve sineklere karşı önlem almış oluyoruz. Bir yılda 8 veya 10 kuşa bakma masrafımız yaklaşık 10 bin lirayı bulabiliyor" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kemal Avcı, Eskişehir, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemal Avcı'nın Güvercin Sevdası - Son Dakika

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