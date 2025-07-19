Kemaliye\'de Birlik Cemi Coşkusu

Kemaliye'nin Ocak köyünde bugün düzenlenecek olan Birlik Cemi programına katılmak üzere gelen Sultangazi Hz. Ali Cemevi ve Hıdır Abdal Sultan Ocağından vatandaşlar ilçeyi ziyaret etti.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan'ın ev sahipliğinde geleneksel Reyhan şerbeti ikramı yapıldı, ardından ilçe gezisi ve Karanlık Kanyon'da tekne turu gerçekleştirildi. - ERZİNCAN