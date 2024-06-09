Kemaliye'de gökyüzünü şimşekler aydınlattı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde gökyüzünü şimşekler aydınlattı, dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.
Esnaf, iş yerlerinin önünü temizlerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar doludan kaçmaya çalıştı. Gökyüzünde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı.
Son Dakika › Yerel › Kemaliye'de gökyüzünü şimşekler aydınlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?