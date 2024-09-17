Kemaliye\'de Muhtarlar Toplantısı

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Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kaymakam İlhan Kayatürk başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı.

Toplantıda, muhtarların talepleri, ihtiyaçları ve şikayetleri dinlenerek ilçenin daha iyi hizmet alması adına atılması gereken adımlar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, genel güvenlik konuları da görüşülerek bu konuda yapılabilecek çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarların sahadaki gözlemleri ve katkılarının, Kemaliye'nin gelişimi için büyük önem taşıdığı kaydedildi. - ERZİNCAN