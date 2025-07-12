Kemaliye'de Nefes Kesen Wingsuit Atlayışları - Son Dakika
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Kemaliye'de Nefes Kesen Wingsuit Atlayışları

Kemaliye\'de Nefes Kesen Wingsuit Atlayışları
12.07.2025 14:31
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Kemaliye şenliklerinde, yarasa kanatlı sporcular, 200 km/s hızla heyecan verici atlayışlar yaptı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen şenliklerde wingsuit exit (yarasa kanat) atlayışları nefes kesti.

Şenliklerde, üzerindeki yarasa kanadını andıran özel kıyafet sayesinde saatte 200 kilometreden fazla hıza ulaşan ve yaklaşık 30 saniye uçan sporcunun atlayışları izleyenlerin nefeslerini kesti.

Dünyanın en tehlikeli sporlarından olan 'base jump' ve 'wingsuit flying' atlayışlarının gerçekleştiği Kemaliye ilçesinde bu yıl da yaklaşık bin metre yüksekliğindeki Eğin Gabanı kayalıklarında yapıldı. İlçe sakinleri halkının ve çok sayıda turistin ilgi ile izlediği atlayışlarda, sporcular yarasa kanatlarını andıran özel kıyafetleriyle, dağın zirvesinden kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 30 saniye süren ve 200 kilometre hıza ulaşan sporcular, uçuşun ardından paraşütlerini açarak, Fırat Nehri kenarındaki alana iniş yaptılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemaliye'de Nefes Kesen Wingsuit Atlayışları - Son Dakika

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