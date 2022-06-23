Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu - Son Dakika
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Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu

23.06.2022 10:30

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu

ERZİNCAN Uluslararası 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği 1-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Birçok doğa sporunun gerçekleşeceği şenliğin program içeriği açıklandı.

Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye, 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazırlanıyor. Bu seneki şenlik 1 - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin program içeriği şöyle açıklandı:

01 Temmuz Cuma günü

Wingsuit etkinliği "Cennette açılan kapı" platformundan, Via Ferrata zirve. Şenliklerin resmi açılış töreni (çelenk koyma) belediye yanı. Konuklara ve basına bilgilendirme. Kemaliyeli Gençler "Hasan Basri Bozkurt" Dağ Bisikleti Yarışları bahçe. Kaya tırmanış yarışması. Yaz dağcılık eğitim kampı. Kemaliyeli çocuklarla atölye çalışmaları. Çocuk tiyatrosu. Mikrokredi plaket töreni. Çocuk korosu. Konser

02 Temmuz Cumartesi günü

Wingsuit etkinliği. Via Ferrata tırmanışı. Kaya tırmanışı yarışması. Yaz dağcılık eğitim kampı. Bisiklet etkinliği. Atölye çalışması. Cirit gösterisi. Söyleşi. Konferans

03 Temmuz Pazar günü

Wingsuit etkinliği. Via Ferrata tırmanışı. Stone road run. Dark canyon run. Festival run. Yaz dağcılık eğitim kampı. Base jump atlayışı. Atölye çalışması. ÜFTUD gösterisi.

04 Temmuz Pazartesi günü

Dağ bisiklet yarışması. Atölye çalışması. Base jump atlayışı. Toplu açılışlar.

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Kaynak: İHA

Erzincan, Kemaliye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu - Son Dakika

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