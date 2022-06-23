Doğu'nun saklı Cenneti Kemaliye, 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazırlanıyor. Bu seneki şenlik 1 - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. Gerçekleştirilecek Uluslararası 43'ncü Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin program içeriği şöyle açıklandı:

Kaynak: İHA

Erzincan, Kemaliye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'nin program içeriği belli oldu - Son Dakika

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