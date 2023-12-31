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Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı Yeni Yıl Dileklerini İletti - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı Yeni Yıl Dileklerini İletti

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, geçtiğimiz günlerde yaşanan şehit haberleri ile buruk bir şekilde sonlandırdığımız 2023 yılının ardından yeni yıl dileklerini iletti. Karakayalı, vatandaşlar ve kent için gerçekleştirilen projelerin devam edeceğini vurgulayarak, ateşsiz ve buruksuz bir yıl diledi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı Yeni Yıl Dileklerini İletti
31.12.2023 - 11:59,
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Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yeni yıl dileklerini iletti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yeni yıl dileklerini iletti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan şehit haberleri ile 2023'ü buruk bir şekilde sonlandırdığımızı belirten Başkanı Karakayalı; "Cumhuriyetimizin 100. Yılını coşkuyla kutladığımız 2023 yılının sonuna gelirken; geçtiğimiz günlerde yaşanan şehit haberleri ile 2023'ü buruk bir şekilde sonlandırıyoruz. Geçen yıllar içerisinde vatandaşımız ve kentimiz için kültür, sanat, eğitim ve spor gibi birçok alanda sosyal ve yapısal projeler gerçekleştirdik. Günbegün gelişen ilçemiz için her zaman hep ileriyi hedefleyerek adımlarımızı attık. Yeni bir yıla başlarken; dün ve bugün olduğu gibi yarın da üretmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

Ocaklarımıza ateşlerin düşmediği, sevinçlerimizin buruk kalmadığı bir yıl dileği ile başta Kemalpaşalı hemşehrilerim olmak üzere tüm insanlığın yeni yılını içtenlikle kutluyor, mutlu yıllar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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