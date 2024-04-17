Kemalpaşa Belediye Meclisi 2024-2029 dönemi toplantısı yapıldı

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Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in yönetiminde 2024-2029 döneminin ilk Belediye Meclisi toplantısı yapıldı. Başkan Türkmen, "Kemalpaşa halkı bir teveccühte bulunarak bize bir görev verdi. Bizler de bu göreve en iyi şekilde layık olmak için çalışacağız ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi'nde yeni dönemin ilk Meclis toplantısı, Başkan Türkmen yönetiminde yapıldı. Toplantıda Meclis başkanvekilleri, divan katipleri, encümen üyeleri ve ilgili komisyon üyeleri belirlenirken, 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkmen, bütün meclis üyelerine başarılar diledi. Görev süresi boyunca şeffaf ve adil bir yönetim süreci geçirmek istediklerini dile getiren Başkan Türkmen, şunları söyledi:

"Kemalpaşa'mızda yeni bir dönem başlıyor bu dönemde birlikte ilçemizin meselelerini istişare ederek birlikte değerlendirerek çözüme kavuşturacağız. Kemalpaşa halkı bir teveccühte bulunarak bize bir görev verdi. Bizler de bu göreve en iyi şekilde layık olmak için çalışacağız ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz."

Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin salonu terk etmesi üzerine Başkan Türkmen, şunları kaydetti:

"AKP Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar'ın meclisin en ön sırasında seçilmiş meclis üyelerinin yanlarına oturarak meclis akışına müdahale etmesi hepimizi rahatsız etmiştir ve meclisin ahenkini bozmuştur. Seçilmişlerin arasında seçilmemiş olmaz. Geçen dönem bizlerde aynı mecliste görev yaptık, ne CHP ne de MHP grup başkanının bu şekilde bir gayret içerisinde olduğunu görmedik. Nitekim yine bugün her iki siyasi partinin ilçe başkanları meclisi arka sıralarda takip etmiş ve meclisin akışına müdahale etmemiştir. Doğrusu da budur. İlk meclisimizde böyle bir hadisenin yaşanmış olması beni çok üzdü."

BAŞKAN VEKİLLERİ VE KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından Meclis Başkan Vekilliği, Meclis Divan Katipliği ve Komisyon üyelikleri için seçim yapıldı. Yapılan oylama sonucu yeni Meclis yönetimi şu isimlerden oluştu:

Birinci Başkan Vekili: Mükremin Zülkadiroğlu

İkinci Başkan Vekili : Selçuk Karakülçe

Meclis Divan Katibi Asil Üye : Yiğit Mutlu, Aysel Ablak

Meclis Divan Katibi Yedek Üye : Orhan Berber, Ayşe Erol

Encümen Üyelikleri : Ahmet Cemil Balyeli, Mehmet Akhöyük, Çetin Kayalı

Plan ve Bütçe Komisyonu : Ayşe Erol, Nejat Özden, Halil Şenol Hamarat

İmar Komisyonu : Barış Uçar, Hüseyin Kalıpçı, Hatice Köktürk