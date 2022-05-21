Kemalpaşa Belediyesi 50 Bin Fide Dağıttı - Son Dakika
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Kemalpaşa Belediyesi 50 Bin Fide Dağıttı

21.05.2022 12:31
Kemalpaşa Belediyesi 50 Bin Fide Dağıttı

Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Toplam 50 bin fide, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda üretici ile buluşturuldu.

Kemalpaşa Belediyesi, ilçedeki çiftçilere ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Toplam 50 bin fide, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda üretici ile buluşturuldu.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından tarımı ve üreticiyi desteklemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 50 bin civarında biber, patlıcan, domates fidesinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kırsal Hizmetler Müdürü Olcay Savur, "Başkanımızın göreve başladığımız ilk günden itibaren bizlere ilettiği tarıma destek çalışmaları kapsamında her yıl sebze fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz ulaştırıyoruz. Bu yıl dağıtılan fideler, Kemalpaşa Belediyesi olarak geçen yıllarda ektiğimiz yerli tohumlardan oluşmakta" dedi.

"TARIMA YATIRIM YARNA YATIRIM"

Kemalpaşa'nın bir tarım ilçesi olduğuna vurgu yapan Başkan Karakayalı, "İlçemizde tarım ana geçim kaynaklarından bir tanesi. Tarım ile uğraşan ailede büyümüş birisi olarak çiftçilerimizin sorunlarını ve mevcut durumu yakından biliyorum. 2020 yılından itibaren vatandaşlarımız en azından kendi sebzelerini kendileri üretebilsinler, ufak da olsa aile bütçelerine katkı olması amacıyla başlattığımız fide desteklerini sürdürüyoruz. Bu yıl da yaklaşık 50 bin vatandaşımıza fide dağıttık. Ayrıca Karakılçık buğdayının yaygınlaşması için çalışmalarımız sürüyor. Zeytinyağı hasadı yapan vatandaşlarımızı desteklemek maksadıyla kurduğumuz zeytinyağı tesisimizi bu yıl hizmete açıyoruz. Anlayışımız tarıma yatırım yarına yatırım" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kemalpaşa Belediyesi 50 Bin Fide Dağıttı - Son Dakika


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