Kemalpaşa'da Yaralı Yılkı Atı Tedavi Edilerek Doğaya Salındı - Son Dakika
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Kemalpaşa'da Yaralı Yılkı Atı Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Kemalpaşa\'da Yaralı Yılkı Atı Tedavi Edilerek Doğaya Salındı

Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde yaralı olarak bulunan yılkı atı, belediye ekipleri tarafından tedavi edildi ve doğal yaşamına geri bırakıldı. Yılkı atlarının sayısının bölgedeki artışı dikkat çekiyor.

21.01.2025 11:31  Güncelleme: 11:33
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Kemalpaşa'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Yılkı Atı, tedavi edilerek doğal yaşama salındı.

Kemalpaşa Ulucak Mahallesi'nde, yerleşim alanına yakın bir konumda vatandaşlar tarafından ayağından yaralı halde bulunan yılkı atının tedavi işlemi, belediyeye bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine anında hareket eden ekipler, hayvanın ön sol ayağına batan çivileri titizlikle çıkardı. Yılkı atı, tedavi işleminin ardından doğal yaşam ortamına geri bırakıldı.

Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, özellikle son dönemlerde yılkı atlarının şehir merkezlerinde sık sık gözlemlenmeye başladığını belirtti. Geçtiğimiz aylarda da su kuyusuna düşen bir başka yılkı atı, yoğun çalışmalar sonucu kurtarılmış, tedavi edilerek doğal yaşamına geri bırakılmıştı.

Kemalpaşa'da yılkı atlarının sayısı artıyor

Kemalpaşa'da yabani at popülasyonunun yıllar itibarıyla arttığı gözlemleniyor. Bölgede yoğun olarak Spil Dağı'nda yaşamlarını sürdüren Yılkı Atları, son zamanlarda Nif Dağı eteklerinde de görülmeye başlandı. Kemalpaşa'nın doğal tabiatına zenginlik katan yabani atlar, özellikle fotoğraf tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kemalpaşa'da Yaralı Yılkı Atı Tedavi Edilerek Doğaya Salındı - Son Dakika

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