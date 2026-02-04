Kemer Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Kemer Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı öncesinde geçen haftalarda Kemer'de yaşanan şiddetli yağış sırasında Kemer Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ilgili bir sinevizyon gösterimi sunuldu.

Kemer'de metrekareye ortalama 386 kilogram yağış düştüğünü hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Antalya genelinde en fazla yağış alan yer biziz. Kemer Belediye personeli 115 kişiyle beş gün boyunca nöbet tuttu. Tüm iş makinelerimizle beraber sahadaydık. Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlüğü ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Yağışlar sonrasında Kemer'den 50 traktör kum ve balçık temizlendi. Mazgalların temizliğine Ekim ayında başladık ama gelen atıklar mazgalları tıkadı. Lise Caddesi'nde yer alan ormana açılan yollar bizi sıkıntıya soktu. Bu yollar dere vazifesi gördü. Kervansaray Sitesi yol kotunun altında. Mehtap Sitesi'nde suyun gidecek yeri olmadığı için iş makinelerinin yanaşma şansı hiç yoktu. Sarıören mevkisinde bazı evler zarar gördü. Bu zaman zarfında 20 iş makinesi, 56 pompa, 2 pancar motoru, 15 jeneratör ve 2 vinç devamlı çalıştı. Zarar gören 55 evin temizliğini yaptık. Elimizden gelen her türlü desteği verdik. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın" dedi.

Kemer Devlet Hastanesi'nin karşısında yer alan üst geçitteki asansörle ilgili yapılan açıklamalara da cevap veren Başkan Topaloğlu, "2014 yılında belediye ile ilgili bir protokol yapılmış. Belediye ile protokol yapmaya kanunen belediye başkanı yetkilidir. Bu yetkiyi de belediye başkanına meclis verir. Bu protokol meclise gelmemiş. Meclis kararı olmadığında bu protokol boştadır. Yasal olmayan bir şeylerin içinde olmayız. Yarın orada bir kaza olsa Kemer Belediyesi bu kazanın bütün tazminatını ödemek zorundadır" diye konuştu.

Mecliste Başkan Topaloğlu'nun konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Kemer Belediyesi sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için 2026 yılı asansör periyodik kontrol ücreti belirlenerek oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi norm kadrosundaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün isminin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2026 yılında uygulanacak Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf tarifesi raporu görüşülerek oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından çevre geliri karşılığı yardım talebinde bulunulması ve yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclise sunulan önergede ise Çamyuva Mahallesi 1/100 ölçekli imar planında 241 ada 1, 240 ada 1, 3, 4, 239 ada 1, 2, 3 parsellerin uygulama imar planında ticari alanda kaldığı, imar planlarında parsellerin arka kısmında kalan alanda 12 metrelik yol ve batısı 18 uygulamasına dahil edilmediğinden kamulaştırma yapılamadığı, 12 metrelik yolun karayolu tarafında kalan 244 ada 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 parselleri ile 21 metrelik yolun doğusunda kalan 587 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parsellerin bulunduğu tarım alanı olarak görüldüğü, altyapı çalışmalarının yapılabilmesi için yaklaşık 16 hektarlık D-400 karayolu ile mevcut 1/1000 imarlı arsalar arasında kalan kısımda imar çalışmalarının yapılması oy birliği ile İmar Komisyonu'na sevk edildi. - ANTALYA