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Kemer'de 207 sokak hayvanı aşılandı - Son Dakika

Kemer'de 207 sokak hayvanı aşılandı

02.02.2022 11:12
Kemer'de 207 sokak hayvanı aşılandı

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları ve sahiplenilen hayvanlara sahip çıkıyor.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanları ve sahiplenilen hayvanlara sahip çıkıyor. Geçen ay belediye veterinerliği tarafından 207 hayvan aşılandı.

Kısırlaştırılan hayvan sayısının 207 olarak açıklandığı verilerde, işaretlenen hayvan sayısı 207, sahiplendirilen hayvan sayısı 20, sokak hayvanları ile gelen şikayet sayısı 175 olarak belirtildi.

"Gereken önemi veriyoruz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kemer Belediyesi olarak sokak hayvanları ve diğer hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Can dostlarımıza gereken tüm önemi veriyoruz. Her ay birçok kedi ve köpeğin tüm tedavilerini yapıyoruz ve sahiplenmelerini sağlıyoruz. Kemer Belediyesi olarak sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'de 207 sokak hayvanı aşılandı
Kemer'de 207 sokak hayvanı aşılandı
Kemer'de 207 sokak hayvanı aşılandı

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Rehabilitasyon Merkezi, Kemer Belediyesi, Sokak Hayvanları, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemer'de 207 sokak hayvanı aşılandı - Son Dakika


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