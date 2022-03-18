Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı - Son Dakika
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Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı

18.03.2022 14:17
Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Kemer'de tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Kemer'de tören düzenlendi.

Kemer Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkan Vekili Recep Yılmaz, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Teker, Kemer Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Kemer Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye meclis üyeleri Semih Özdemir ile Ramazan Kal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Protokol üyeleri tören sonrası Göynük Fen Lisesi'nin düzenlediği programa katıldı. Kemer Belediyesi Kültür Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Göynük Fen Lisesi Müdürü Ali Yıldırım, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Program kapsamında, öğrencilerin hazırladığı şiirler ve oratoryo gösterisi sunuldu. Program, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - ANTALYA

Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı
Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı
Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı
Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı

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Çanakkale, 18 mart, Şehit, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kemer'de Çanakkale Zaferi törenle kutlandı - Son Dakika


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