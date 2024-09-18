Kemer'in Arslanbucak Mahallesi'nde Kubbeli Camii'nin temel atma törenine gerçekleştirildi. Caminin inşaatının en kısa sürede bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.
Kemer Belediyesi'nin imar konusunda destek verdiği Kubbeli Camii'nin temel atma töreni gerçekleşti. Kaymakam Ahmet Solmaz'ın butona basmasıyla temeli atılan caminin en kısa sürede tamamlanarak halkın kullanımına kazandırılacağı belirtildi. Temel atma töreni, İlçe Müftüsü Balaban eşliğinde duaların da okunmasıyla sona erdi.
Törene, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Bilici, Semih Top, Mustafa Çelik, Hüseyin Çelik, Ali Rıza Akar, Arslanbucak Mahalle Muhtarı Pınar Balaman, Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal, CHP Kemer İlçe Başkanı Sedat Karakaya, Kemer İlçe Müftüsü Recep Balaban, Kemer G- Marina Müdürü Levent Tokaç, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Kemer'de Kubbeli Camii'nin Temel Atma Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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