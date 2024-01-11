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Kemerburgaz'da bıçaklanarak öldürülen temizlik personeli son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kemerburgaz'da bıçaklanarak öldürülen temizlik personeli son yolculuğuna uğurlandı

Kemerburgaz'da bulunan İBB Arıtma Tesisi'nde yaşanan 'neden ters baktın' tartışmasında bıçaklanarak öldürülen Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli Serdar Karaçepe, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden Karaçepe için Kulaksız Çarşı Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Acılı anne Naciye Karaçepe, adaletin yerini bulmasını ve katilin idam edilmesini istedi.

Kemerburgaz\'da bıçaklanarak öldürülen temizlik personeli son yolculuğuna uğurlandı
11.01.2024 - 17:08,  Güncelleme: 17:09
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Kemerburgaz'da bulunan İBB Arıtma Tesisi'nde "neden ters baktın" tartışmasında bıçaklanarak öldürülen Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli Serdar Karaçepe gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan Kemerburgaz Eski Kemerburgaz Yolu saat 11.30 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıtma Tesisleri'nde meydana gelen olayda, tesiste çalışan İBB personeli Erdal Y. ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Serdal Karaçepe arasında "neden ters ters bakıyorsun" kavgası çıkmıştı. Olayda Erdal Y. tarafından bıçaklanan Karaçepe hayatını kaybetmiş, katil zanlısı Erdal Y. ise gözaltına alınmıştı.

Gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Serdar Karaçepe için Kulaksız Çarşı Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, mesai arkadaşları, Karaçepe'nin annesi Naciye Karaçepe ve yakınları katıldı. Karaçepe ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığında toprağa verildi.

Acılı anne Naciye Karaçepe, "İşe gidiyor ekmek parası için çalışıyor. Vuruyor benim oğlumu. Derdi olan adam gider karşısına çıkar. İdam istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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