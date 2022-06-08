Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren arkeolog Murat Kurt defnedildi - Son Dakika
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Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren arkeolog Murat Kurt defnedildi

08.06.2022 14:53
Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren arkeolog Murat Kurt defnedildi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde arkeolojik çalışma yaparken kene ısırması sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki Murat Kurt, memleketi olan Orhangazi'ye bağlı Narlıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde arkeolojik çalışma yaparken kene ısırması sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki Murat Kurt, memleketi olan Orhangazi'ye bağlı Narlıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Uğur Kurt'un iki çocuğundan birisi olan oğlu Taylan için düğün hazırlığı içinde olduğu belirlendi.

Aslen Orhangazili olan ve İstanbul'da yaşayan Murat Kurt, arkeolojik çalışmalar yaptığı Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kene ısırması sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede yaşam savaşı vermişti

Arkeolog Murat Kurt (52), bir süre önce Bursa'dan geldiği Erzurum'da araştırma yapmak üzere Şenkaya ilçesi Akşar Mahallesi'ndeki bir araziye gitti. Kurt, arazideki incelemeleri sonrası Oltu ilçesindeki otele döndüğünde kenenin kendisini ısırdığını fark etti. Eniştesinin yardımıyla keneyi vücudundan çıkardıktan sonra Oltu'da incelemeleri sürdüren Kurt, 3 gün önce rahatsızlanınca Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu hastanedeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen Kurt, burada yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 2 çocuk babası olan Murat Kurt'un cenazesi Erzurum'daki işlemlerinin ardından buradan alınarak memleketi olan Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca mahallesine getirildi. Murat Kurt burada öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Baba Ali Rıza Kurt güçlükle ayakta durabildi

Murat Kurt'un babası Ali Rıza Kurt, oğlunun cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Ali Rıza Kurt, oğlunun Ermenistan'da bir çalışmada yer aldığı ve en son Ermenistan dönüşü kendisi ile telefonla görüştüğünü belirterek, bayramda elimi öpmeye gelmişti. Oğlumu keneye kurban verdik. Çok üzgünüm dedi.

Oğluna düğün hazırlığı yapıyordu

Öte yandan kene ısırması sonrasında yaşamını yitiren Murat Kurt'un iki çocuğundan birisi olan oğlu Taylan için düğün hazırlığında olduğu belirlendi. Oğluna düğün için Orhangazi'de düğün salonu kiraladığını ve 2 Ekim tarihinde düğün olacağını sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşan Murat Kurt'un sosyal medya hesabında ise son yayınladığı videolar da yer aldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Murat Kurt, Orhangazi, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren arkeolog Murat Kurt defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kene ısırması sonucu yaşamını yitiren arkeolog Murat Kurt defnedildi - Son Dakika
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