Kenevir Katkılı İnşaat Malzemeleri Çevresel Etkileri Azaltıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA
Endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi'nde kenevir katkılı inşaat malzemesi üretiminin ardından yapılan deney sonuçları paylaşıldı. Kenevir katkılı malzemeler kullanılarak inşa edilen yapıların daha az çevresel etkilerden etkilendiği belirtildi. Yapıların kış aylarında oda sıcaklığını dışarıya daha az verdiği, yaz aylarında ise oda serinliğinin daha uzun süreli olduğu saptandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevirle ilgili yaptıkları çalışmanın sonuçlarını paylaşarak, inşa edilen yapıların çevresel faktörlerden daha az etkilendiğini söyledi. Şahin, "Yapılar kışın oturduğunuzda evin sıcaklığını dışarıya daha az verirken yazın ise evin serinliği daha uzun süre tutmaktadır" dedi.
"KENEVİR DUVAR ÖRMEDE KULLANILABİLİR"
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kenevir karışımlı yapı malzemeleri sonuçlarının olumlu olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Üniversitemiz 2020 yılından itibaren kenevir araştırmaları konusunda, endüstriyel kenevir konusunda ihtisaslaşmış bir üniversitedir ve akademisyenleriyle bu süreçte kenevir üzerine birçok bilgiyi üretmiş ve toplumun kullanımına sunmuştur. Bunlardan bir tanesi kenevirin yalıtım malzemesi olarak kullanımıdır. Bu konuyla ilgili olarak da uzmanlık alanımız olan yapı malzeme ilgili kenevirin tuğla olarak kullanımı, diğer kaplamalar da kullanımı, diğer malzeme olarak kullanımı üzerine çalışmalar yaptık. Bu sonuçlarımız neticesinde üretmiş olduğumuz kenevir ve karşılaştırma amacıyla yine sıkça kullanmış olduğumuz tuğla ve gaz betonla elde edilen yapıları karşılaştırdık. Yapılarımız her biri iki seneye yakın süredir kullanılmakta olup, biz birebir kullanmıyoruz. Yani keneviri, yalıtım konusunda rahatlıkla duvar örmede kullanılabilir olduğu ortaya konulmuştur. Odak noktamız olmayan fakat kenevir kullanılan yapılar çok doğal yapılardır. Doğal yapılar olmalarıyla beraber suya maruz kalınan yapılarda dahi küf ve benzeri, rutubet kaynaklı oluşumlar gözlemlenmemiştir. Kenevirin ayrıca kullanımıyla dünyamızın şu anda önemli sorunlarından biri olan karbon salınımının da azaltacağı aşikardır. Bunu gerek kullanımda kendisinin kullanımı, gerekse de kendisini oluşturan bağlayıcı malzemenin kullanımının azaltılmasında gösterdiği etkilerle açıklayabiliriz.
"KENEVİR EKİM ALANLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTMAKTADIR"
Kenevirle inşa edilen yapılarda şunları gözlemledik; bu yapılarda daha az çevresel etkilerden etkileniyor. Yani yapılar kışın oturduğunuzda evin sıcaklığını dışarıya daha az verirken yazın ise evin serinliği daha uzun süre tutmaktadır. Kenevir üretimi, kenevir ekim alanları gün geçtikçe artmaktadır. Firmalarında bu sektörün oluşmasına yönelik planları olduğunu biliyoruz. Çünkü ihtisaslaşan bir üniversiteyiz. Bizlerle iletişime geçilmekte, planlar paylaşılmakta ve değerlendirilmektedir. Bunun neticesinde sözleşmeli tarımın artacağını ve bir döngü oluşarak tarım sanayisinin, kenevir, endüstriyel kenevir özelinde kurulacağını söyleyebiliriz. Bununla beraber kenevir gayet doğal bir malzemedir. Küf oluşumuna veya benzeri yapılar oluşumuna imkan da vermemektedir. Kenevirin çeşitli formlarda, yani tuğla olarak, panel olarak ve döküm olarak yani doğrudan dökülebilir olarak kullanımıyla kenevir, duvarlar, kenevir esas duvarlar inşa edilebileceği ortaya konulmuştur."
Son Dakika › Yerel › Kenevir Katkılı İnşaat Malzemeleri Çevresel Etkileri Azaltıyor - Son Dakika
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