Kent Buluşmaları'nın konuğu Gazeteci Güven İslamoğlu oldu - Son Dakika
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Kent Buluşmaları'nın konuğu Gazeteci Güven İslamoğlu oldu

13.05.2022 13:16
Kent Buluşmaları'nın konuğu Gazeteci Güven İslamoğlu oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 'Kent Buluşmaları' programında Gazeteci Güven İslamoğlu Manisalılarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 'Kent Buluşmaları' programında Gazeteci Güven İslamoğlu Manisalılarla bir araya geldi.

Manisa Kent Konseyi'nin hazırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteklediği 'Kent Buluşmaları' programı, gerçekleştirildi. Program çerçevesinde Gazeteci ve Televizyon Programcısı Güven İslamoğlu Manisalılarla buluştu. Programın açılış konuşmasını Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ yaptı. Karadağ, "Tarzan'ın memleketinde kendisini ağırlamaktan, sizlerle buluşturmaktan çok mutluyuz. Çok güzel bir söyleşi olacağını düşünüyorum" dedi.

Programda daha sonra Güven İslamoğlu söyleşi gerçekleştirdi. Manisa'ya çok sık geldiğini belirten İslamoğlu, katılımcılara çevre ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Küresel ısınma, karbon ayak izleri, yenilenebilir enerji kaynakları konularına değindi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan İslamoğlu, öğrencilere merak ettikleri konularda fikirler verdi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Kent Konseyi Şube Müdürü Kadir Evkaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - MANİSA

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kent Buluşmaları'nın konuğu Gazeteci Güven İslamoğlu oldu - Son Dakika


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