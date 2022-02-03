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Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi - Son Dakika

Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi

03.02.2022 14:44
Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi

Adıyaman'ın Mara Mahallesinde sürdürülen kentsel dönüşüm projesindeki yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Adıyaman'ın Mara Mahallesinde sürdürülen kentsel dönüşüm projesindeki yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 'acele kamulaştırma kararı' alınan Mara ve Musalla mahallelerindeki 8.5 hektarlık alanda sürdürülen 1. etap kentsel dönüşüm çalışmalarındaki yıkım işleminde sona gelindi.

Kentsel dönüşüm alanındaki hak sahipleriyle anlaşmaları tamamlayan Adıyaman Belediyesi koordinesinde sürdürülen çalışmalarla ilgili veren yetkililer, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'riskli alan' ilan edilen, iş ve işlemleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından takip edilen Mara Mahallesindeki 8.5 hektarlık kentsel dönüşüm alanındaki hak sahipleriyle büyük oranda anlaşıldı. Anlaşması yapılan yapıların yıkımı büyük ölçüde gerçekleştirildi" dedi.

Anlaşması yapılan yapılar için hak sahipleri ve kiracılara kira ve taşınma yardımları yapıldığını da sözlerine ekleyen yetkililer, hak sahiplerine anahtar teslimine kadar kira yardımı yapılmaya devam edeceğini belirterek, "Kentsel dönüşüm alanı birinci etaptaki yıkım çalışmalarımız tamamlanma aşamasına geldi. Hedefimiz en kısa sürede inşaat sürecini başlatıp Mara Mahallesi'ni bir an önce güzel bir mahalle hüviyetine kavuşturmak" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi

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geri dönüşüm, Adıyaman, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kentsel dönüşüm yıkımında sona gelindi - Son Dakika


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