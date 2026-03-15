Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'den şehit annesine ziyaret
Kepez Belediye Başkanı Kocagöz'den şehit annesine ziyaret

15.03.2026 10:59  Güncelleme: 11:05
Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 1994 yılında Erzurum'da şehit olan Astsubay Zeynel Özüren'in annesini Ramazan ayında evinde ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 1994 yılında Erzurum'da şehit düşen Astsubay Zeynel Özüren'in annesini evinde ziyaret etti. Ramazan ayında gerçekleştirilen ziyarete Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul da katıldı.

Ziyarette şehit annesiyle bir süre sohbet eden Kocagöz, Kepez Belediyesi tarafından şehit ve gazi ailelerine yönelik yürütülen sosyal hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Belediye ekiplerinin ev temizliği hizmeti verip vermediğini soran Kocagöz'e şehit annesi verilen hizmetlerden memnun olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında konuşan Kocagöz, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek bu konuda belediye olarak çeşitli sosyal hizmetler yürüttüklerini söyledi. Kepez Belediyesi'nin özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik ev temizliği ve sağlık hizmetleri sunduğunu ifade eden Kocagöz, şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şube Başkanı Mehmet Yurdakul ise şehit ailelerinin yalnız olmadığını belirterek, devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette şehit annesiyle bir süre sohbet edilirken, şehit ailelerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

