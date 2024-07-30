Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevindeyken sosyal medyadan destek veren 11 yaşındaki kızı makamında ağırladı

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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevindeyken sosyal medyadan, "Mesut Başkanım, seni çok seviyoruz. 11 Haziran'da çıkacaksın" paylaşımında bulunan 11 yaşındaki Seher Gündüz'ü makamına ağırladı. Başkan Kocagöz, "Ben cezaevindeyken sen bana dua ettin, ben çıktım" diyerek, küçük kıza pembe bisiklet hediye etti.

Kepez Turgut Reis Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Seher Gündüz, 7 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, cezaevindeyken sosyal medyadan; "Mesut Başkanım, seni çok seviyoruz. 11 Haziran'da çıkacaksın" paylaşımında bulunmuştu. 11 Haziran'daki ilk duruşmada tahliye olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sevgisini ve desteğini bu güzel sözlerle ifade eden Küçük Seher'i, belediyede ağırladı.

Başkan Kocagöz'den bisiklet sürprizi

Seher Gündüz, ailesi ile beraber çok sevdiği Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile makamda bir araya geldi. Başkan Kocagöz, küçük kızı öperek karşıladı. Sosyal medya hesaplarından güzel sözlerle kendisine destekte bulunan Seher Gündüz'e teşekkür eden Başkan Kocagöz, "Ben cezaevindeyken sen bana dua ettin, ben çıktım" diyerek küçük kıza pembe bisiklet hediye etti. Başkan Kocagöz'ün bisiklet sürprizine çok sevinerek, teşekkür eden Küçük Seher, pembe bisikletini sürerek başkanlık makamından ayrıldı. - ANTALYA