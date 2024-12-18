Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Eski Mesai Arkadaşlarıyla Bir Araya Geldi

Yerel

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 1992 yılında birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Kocagöz, yıllarca el ele, kol kola çalıştığı mesai arkadaşlarının kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu vurguladı.

Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 1992 yılında ANTEKS'te birlikte çalışmaya başladığı mesai arkadaşlarıyla Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Buluşmada Başkan Kocagöz, mesai arkadaşları ile eski anılarını paylaşırken ve geçmişte kurulan dostluklar bir kez daha tazelendi. Eski mesai arkadaşlarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen Başkan Kocagöz, Türkiye'nin 55 ilinden büyük, 650 bin nüfuslu Kepez'i anlattı. ANTEKS'te 1992 ile 2002 yılları arasında çalıştığını belirten Başkan Kocagöz, yaklaşık 30 yıllık bir geçmişin hatırasının bu güzel günde yeniden canlandığını dile getirdi. 31 Mart Yerel Seçimlerine değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Kocagöz, kendisine en çok sorulan sorunun "Bu seçimleri nasıl kazandınız?" olduğunu belirterek, "Ben bu seçimleri; Bir ANTEKS iki 68 mahalle muhtarımız, partim ve yüreğinde sevgi ve merhamet olan bütün insanlar sayesinde kazandım" dedi.

Bugün Kepez'in, 650 bin nüfuslu, Türkiye'de 55 ilden büyük bir yerin belediye başkanı olduğunu söyleyen Kocagöz, "Biz belediye başkanlığını itibar için, akçeli işler için istemedik. Biz belediye başkanı olmayı insanlara faydalı olabilmek, insanlarımızı daha iyi şartlar altında yaşatabilmek, hayatlarını kolaylaştırabilmek için istedik. Ben sizlere, beni bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi. Kepez Belediye Başkanlığı görevini 5 aydır sürdürdüğünü ve bu süreçte adaletten hiçbir taviz vermediğine değinerek, "Ben bu işe hep partiler üstü baktım. İşin aşın ekmeğin partisi olmaz. Biz önce insanız. İnsan, sever, aşık olur, nefret eder, ağlar, hata yaparız ama biz insanız. Bu dünyayı iyiler yönetirse çocuklar ölmez, açlık olmaz bu dünya hepimize yeter" dedi.

Kepez'de her hafta 1 temel atma

Kepez Belediyesi'nde 5 aylık başkanlık görevi sürecinde yapılan hizmet çalışmalarını da eski mesai arkadaşlarına anlattı. "1 milyar 226 milyon borcumuz vardı. Bütçenin yüzde 50'si borçtu. 5 ayda 458 milyon lira borç ödedik. Bir yandan borç ödedik, bir yandan Kepez'in acil işleri vardı. Kepez'i su basıyordu. Şubat ayındaki su baskınında 1 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Okulların birinci katlarını su bastı. Bir daha bunlar yaşanmasın diye bir yandan borç öderken bir yandan yatırım yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'te çalışmalarımıza destek veriyor. Hep beraber Kepez'i bir daha su basmasın diye çalışıyoruz. Şuan 41 projemizin temeli hazır. Her hafta bir temel atıyoruz. Temel atmalara gelemezseniz, açılışlarımıza bekliyoruz. Bize inananları mahcup etmemek için bütün gücümüzle, bütün enerjimizle yüreğimizle çalışıyoruz" dedi.

"Bütçemizi halkımızla paylaşacağız"

"Bizim olduğumuz yerde bir Allah'ın kulu yatağa aç girmeyecek" diyerek seçim döneminde verdiği sözü hatırlatan Kocagöz, "Biz bütçemizi halkımızla paylaşacağız. Sizlerin parasını çok dikkatli harcıyoruz. Bizim olduğumuz yerde bir Allah'ın kula yatağa aç girmeyecek. Bunun vebali sadece benim değil, sizlerinde Çevrenizde mahallenizde, komşunuzda eğer gerçekten yatağa aç giren, okula gidemeyen, çocuğunu okutamayan, ayağı yalınayak ihtiyaç sahibi birileri varsa lütfen bana gelin. O bizim işimiz, bulmak haber vermekte sizin işiniz. Mahallenizdeki eksikleri bize bildirin. Mahallenizde birer müfettiş olun. Bizim işimiz insanlara hizmet edebilmektir" diye konuştu. Kocagöz ayrıca ANTEKS'in Türkiye'deki ilk 500 şirkette 156'ncı olduğunu hatırlatarak "Bunu sizler yaptınız" dedi. Başkan Kocagöz, "İyi ki varsınız, iyi ki Anteks olmuş. Bu ruhu hiçbir zaman kaybetmeyin. Her zaman emrinizdeyim" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA