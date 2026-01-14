Kepez'de 20 yıllık imar çıkmazı aşıldı

Kepez Belediyesi, Barış, Kazım Karabekir, Yavuz Selim ve Esentepe mahallelerinde yaklaşık 20 yıldır devam eden imar sorununu çözdü. Toplam 150 hektarlık alanı kapsayan ve yaklaşık 5 bin vatandaşı ilgilendiren imar uygulaması kapsamında hak sahipleri imar tapularına kavuştu. İlk tapular, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tarafından mahalle muhtarlarının katıldığı programla hak sahiplerine teslim edildi.

"Söz verdik, kimseyi mahcup etmedik"

Tapu teslim töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sürecin uzun yıllardır çözülemeyen bir sorun olduğunu vurgulayarak, "2016 yılından bu yana süregelen bir problem vardı. Bu mahallelerde yaşayan hemşehrilerimiz ciddi mağduriyetler yaşadı. Belediyemiz hizmet yapamadı, muhtarlarımızın talepleri karşılanamadı. Göreve gelirken söz verdik ve çok şükür kimseye mahcup olmadık. 9 Aralık itibarıyla tüm süreci tamamladık ve tapular tescilden geçti. Artık vatandaşlarımız çaplarını alabilir. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Kimse mağdur olmayacak"

Başkan Kocagöz, hisse ve yapılaşma konularının da vatandaş lehine çözüleceğini belirterek, "Zemin durumu uygun olan bölgelerde jeolojik etütler yapılacak. Daha önce zemin artı dört kat olan yapılaşma, yedi kata kadar çıkabilecek. Bu konuları meclis gündemine getirerek kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

"Belediyemiz denetleyici olacak"

Vatandaşları oluşabilecek rant ve mağduriyetlere karşı uyaran Başkan Kocagöz, belediyenin sürecin her aşamasında denetleyici olacağını belirterek, "Belediyemizin kapısı her zaman sizlere açık. Müteahhitlerle anlaşma yapsanız dahi herhangi bir sorun yaşanmaması için biz bizzat kontrolör olacağız. Biz de gecekondularda büyüdük, sizi çok iyi anlıyoruz. Yeter ki siz mutlu olun" dedi.

Törene Barış Mahallesi Muhtarı İsmet Keskin, Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Süleyman Demirel, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Ekrem Aslan ve Esentepe Mahallesi Muhtarı Bekir Yılmaz da katıldı.

4 mahallede imar uygulaması tamam

Yavuz Selim, Barış, Esentepe ve Kazım Karabekir mahallelerini kapsayan imar uygulaması tamamlanarak tescil edildi. Toplam 150 hektarlık alanı kapsayan ve 5 bin vatandaşı ilgilendiren imar uygulaması, uzun süredir devam eden planlama sürecinin ardından sonuçlandırıldı. Söz konusu bölgede ilk imar planı çalışması 2016 yılında yapılan referandumla başlanmış, yapılan imar planları 2018 yılında onaylanmış ve bu planlara dayalı olarak hazırlanan parselasyon planları 2021 yılında tamamlanmıştı. Bu imar uygulaması 2023 yılında Danıştay tarafından iptal edilmişti. İptal kararının ardından bölgede imar planları yenilenmiş, revizyon imar planları doğrultusunda hazırlanan imar uygulaması 9 Aralık 2025 tarihinde tescil edilerek yürürlüğe girdi.

Tescil işleminin tamamlanmasıyla birlikte imar uygulaması kapsamında yeri bulunan hak sahipleri, https://webtapu.tkgm.gov.tr/giris/adresi üzerinden giriş yaparak yeni tapularını temin edebilecek. - ANTALYA