Kepez Belediyesi, 9 mahallede kesim yeri belirledi - Son Dakika
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Yerel

Kepez Belediyesi, 9 mahallede kesim yeri belirledi

Kepez Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir alanda kesebilmesi için 9 mahallede kesim yeri belirledi. Sağlık ekipleri de hazır bulunacak.

13.06.2024 13:54
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Kepez Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı bir alanda kesebilmesi için 9 mahallede kesim yeri belirledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kepez Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ve güvenli bir alanda kesebilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşların ve besicilerin alışverişlerini rahat bir şekilde yapmaları için Çamlıca Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde canlı kurban pazar yeri kuran Kepez Belediyesi, 9 noktada kurban kesim alanı belirledi. Mahallesi Cumartesi Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Kapalı Pazartesi Pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Teomanpaşa Mahallesi Kapalı Cuma Pazarı, Varsak Ayanoğlu Kapalı Perşembe Pazarı, Yeni Mahalle kapalı Pazar Pazarı, Şafak Mahallesi Kapalı Salı Pazarı, Çamlıbel Kapalı Pazar Pazarı, Gazi Mahallesi TOKİ Çarşamba Pazarı yanında Kepez Belediyesi ekipleri tarafından kesim yapılacak.

Sağlık ekipleri de hazır bulunacak

Kesim yerlerinde kasaplık belgesi olan kişiler görevlendirilecek. İslami kurallara uygun şekilde kesimlerin yapılacağı pazar alanlarının temizliği ise her kesimden sonra tekrarlanacak. Kesim alanlarında oluşabilecek kazalara karşı Kepez Belediyesi'nin Sağlık Merkezi ekipleri de hazır bulunacak. Kepez Belediyesi'nin birimleri, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için bayram boyunca görev başında olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi, 9 mahallede kesim yeri belirledi - Son Dakika

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