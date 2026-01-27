Kocagöz: "Yaptığımız işler yüzümüzü karartmadı"

Kepez Belediyesi'nin Afet İşleri ve Risk Yönetimi Toplantısı Başkan Mesut Kocagöz'ün başkanlığında gerçekleştirildi. Kepez'in 68 mahallesinin ele alındığı toplantıda, Başkan Kocagöz personeline teşekkür ederek, "7/24 özveriyle çalıştınız, ekip ruhunu sahaya yansıttınız. Çok çalıştınız, uykusuz kaldınız ama şükürler olsun yaptığımız işler yüzümüzü karartmadı" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Afet Koordinasyon Merkezi ile toplantı yaptı. Belediye Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'da sarı kod uyarısıyla birlikte son 5 günde yaşanan sağanak yağışlara karşı Kepez'de alınan tedbirler ve bundan sonraki önlemler değerlendirildi. Toplantıda sahadaki çalışmalar tek tek anlatıldı, vatandaşlardan gelen taleplerin çözüm süreçlerine değinildi.

Başkan Kocagöz, 7/24 hizmet anlayışıyla sahada görev alan belediye personellerine teşekkür etti. "Gerçekten hepiniz özveriyle çalıştınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ekip ruhunu sahaya yansıttınız. Çok çalıştınız, uykusuz kaldınız ama şükürler olsun yaptığımız işler yüzümüzü karartmadı" sözleriyle ekiplerin gayretine dikkat çekti.

Talepler hızla çözüldü

Afet Koordinasyon Merkezi üzerinden gelen taleplerin bu süreçte hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu da belirten Başkan Kocagöz, Kepez'de sel ve su baskınlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmaların önemine de vurgu yaptı. Başkan Kocagöz, "Bu yola çıkarken dedik ki; artık Kepez'de sel ve su baskını olmayacak. Sizlerin gayreti beni ziyadesiyle mutlu etti. Eksik kalan noktaları Büyükşehir Belediyesi ve ASAT'ın desteğiyle hep beraber çözelim" dedi.

Başkan Kocagöz, afetlere karşı toplumun bilinçlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Vatandaşlarımızın yalnız olmadığını, ne kadar zor durumda olsalar da her zaman yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Son 3-4 günlük çalışmalarımızla bunu başardığımızı düşünüyorum. Hepinizin emeğine ve yüreğine sağlık" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'in 12 Şubat 2024'te yağan yağış oranını Aralık ayında da aldığını belirterek, "Aralık ayında olduğu gibi, son 5 gündeki yağışlarda da ilçede sel baskınları yaşanmadı. Ekiplerimiz, muhtemel risklere karşı sahadaki çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyor. İlçedeki altyapının güvenliğini sağlamak ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz 7/24 ilçe sakinlerimizin hizmetinde olacak" dedi.

Drenaj kanalları açıldı

Kepez Belediyesi, 2024 yılında yaşanan sel ve su baskınlarının tekrarlanmaması için ilçede kapsamlı çalışmalar yürütüyor. 12 Şubat 2024'te yaşanan sel felaketinin ardından Kepez Belediyesi yağmur suyu drenaj kanalları, mazgal ve su tahliye hatlarının temizliği ve güçlendirilmesine ağırlık verdi. Yoğun yağışlarda taşkın riskini azaltmak için altyapı çalışmaları hız kazandı. Mazgal temizleme çalışmaları, kapasitesi yetersiz kalan drenaj hatlarının beton bokslar ile değiştirilmesi, Ayderesi, Şelale, Varsak Demirel ve Tek Sarnıç Parkı'nda yapılan büyük drenaj sistemleri ve dere yataklarındaki ıslah çalışmaları sayesinde Kepez bu süreci sorunsuz atlattı. - ANTALYA