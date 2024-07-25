Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleriyle Çalışanların Risk Bilincini Artırıyor

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Kepez Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile daha güvenli çalışma ortamları oluşturarak, çalışanların risk bilincini artırıyor ve iş kazalarının önüne geçiyor.

Kepez Belediyesi'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı, belediyenin meclis salonunda yapıldı. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın başkanlığında birim müdürü, şef ve personellerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, iş güvenliğinin tercih değil, zorunluluk olduğuna vurgu yapıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yavuz Ekiz, iş güvenliği kültürünün benimsenmesinin hem çalışanlar hem de işverenler için hayati önem arz ettiğine dikkat çekti. İş güvenliği eğitimlerinin önemine değinilen toplantıda; eğitimlerin, çalışanların riskleri tanıması, doğru ve hızlı müdahalelerde bulunulmasını sağladığı ifade edildi. Toplantıda, çalışan temsilcilerin görevleri, yalın çalışma sistemi ve belediye şantiyelerindeki güvenlik konuları da ele alındı. Çalışan temsilcilerinin iş yerindeki riskleri belirleme, önleme ve azaltma konusundaki rolleri üzerinde duruldu. Şantiyelerde uygulanan yalın çalışma sistemi ile yürüyüş yollarının ve çalışma alanlarının ayrılması sayesinde iş kazalarının ciddi oranda azaltıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu sistemin, iş yerlerinde düzen ve temizliği sağlayarak güvenli çalışma ortamları oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, iş kazalarının önlenmesinde tertip ve düzenin önemine de dikkat çekildi.

Toplantıya katılan Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, yapılan çalışmalar ve gösterilen özveri için İş Sağlığı ve Güvenliği birimine ve birim müdürlerine teşekkür etti. Yalçın, Kepez Belediyesi olarak çalışanlarının güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını ve bu konuda gerekli tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. - ANTALYA