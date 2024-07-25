Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleriyle Çalışanların Risk Bilincini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleriyle Çalışanların Risk Bilincini Artırıyor

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleriyle Çalışanların Risk Bilincini Artırıyor

Kepez Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile daha güvenli çalışma ortamları oluşturarak, çalışanların risk bilincini artırıyor ve iş kazalarının önüne geçiyor.

25.07.2024 13:06  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile daha güvenli çalışma ortamları oluşturarak, çalışanların risk bilincini artırıyor ve iş kazalarının önüne geçiyor.

Kepez Belediyesi'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı, belediyenin meclis salonunda yapıldı. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın başkanlığında birim müdürü, şef ve personellerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, iş güvenliğinin tercih değil, zorunluluk olduğuna vurgu yapıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yavuz Ekiz, iş güvenliği kültürünün benimsenmesinin hem çalışanlar hem de işverenler için hayati önem arz ettiğine dikkat çekti. İş güvenliği eğitimlerinin önemine değinilen toplantıda; eğitimlerin, çalışanların riskleri tanıması, doğru ve hızlı müdahalelerde bulunulmasını sağladığı ifade edildi. Toplantıda, çalışan temsilcilerin görevleri, yalın çalışma sistemi ve belediye şantiyelerindeki güvenlik konuları da ele alındı. Çalışan temsilcilerinin iş yerindeki riskleri belirleme, önleme ve azaltma konusundaki rolleri üzerinde duruldu. Şantiyelerde uygulanan yalın çalışma sistemi ile yürüyüş yollarının ve çalışma alanlarının ayrılması sayesinde iş kazalarının ciddi oranda azaltıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu sistemin, iş yerlerinde düzen ve temizliği sağlayarak güvenli çalışma ortamları oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, iş kazalarının önlenmesinde tertip ve düzenin önemine de dikkat çekildi.

Toplantıya katılan Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, yapılan çalışmalar ve gösterilen özveri için İş Sağlığı ve Güvenliği birimine ve birim müdürlerine teşekkür etti. Yalçın, Kepez Belediyesi olarak çalışanlarının güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını ve bu konuda gerekli tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Kepez, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleriyle Çalışanların Risk Bilincini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 14:07:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleriyle Çalışanların Risk Bilincini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement