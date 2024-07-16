Kepez Belediyesi Memurlara Yüksek Oranda Sosyal Denge Tazminatı Veriyor

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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sosyal denge tazminatı sözleşmesinde memur personeline en yüksek oranı verdi. Memurlara, maaşlarına ilave olarak her ay, tavan tutar olan yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı ödenecek.

Kepez Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalandı. Başkan Mesut Kocagöz, sosyal denge tazminatı sözleşmesini imzalamak amacıyla Tüm Yerel-Sen Antalya Şube Başkanı Demet Kurupınar ve yönetimiyle bir araya geldi. Sözleşme ile belediyede görev yapan 191 memura, tavan tutar olan yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı desteği sağlandı. Belediyede görevli memurlara, önemli ekonomik kazanımların sunulduğu sözleşme, 8 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 dönemini kapsıyor.

Kepez'de sosyal denge sözleşmesi imzaladı

Başkanlık makamındaki buluşmada Başkan Kocagöz ile Kurupınar, belediyede görev yapan memurların mali ve sosyal haklarını iyileştiren sözleşmeyi imzaladı.

Sözleşme ile sosyal denge tazminatının oranı, tavan tutar olan yüzde 120 olarak belirlendi. Memurlara, maaşlarına ilave olarak her ay, tavan tutar olan yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı ödenecek. Sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Başkan Mesut Kocagöz, "Sözleşmemizin memurlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Kepez'imizi, Antalya'nın vitrini yapma hedefimize, özverili ve gayretli çalışmalarıyla katkı sağlayan memurlarımıza, sosyal denge tazminatı sözleşmesinde en yüksek oranı verdik. Hayırlı olsun" dedi.

"Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz"

Emekten ve emekçiden yana olmayı sürdüreceklerini belirten Kocagöz, "Emekten ve emekçiden yana olan bir belediye yönetimi olarak bundan sonra da çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarını gözetmeye, korumaya devam edeceğiz. Tüm belediye çalışanlarımızı, Kepez ailesinin bir ferdi ve yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Tüm çalışanlarımızın maaşlarını, sosyal ödemelerini zamanında yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde personelimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Tüm Yerel-Sen Antalya Şube Başkanı Demet Kurupınar da, sosyal denge tazminatı sözleşmesinde en yüksek oranı vermesi, emek ve emekçiden yana olmasından dolayı Başkan Kocagöz'e teşekkür etti. - ANTALYA