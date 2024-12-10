Kepez Belediyesi'nden Evlenecek Çiftlere Düğün Dansı Eğitimi

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Kepez Belediyesi, dünya evine girecek olan çiftlere özel 'Düğün Dansı Eğitimi' kursu açıyor. İlk danslarını en göz kamaştırıcı şekilde yapmanın yolunu arayan çiftler en mutlu günlerine Kepez'de, profesyonel dans eğitmenleri ile hazırlanacak. Kepez Belediyesi'nin evlenecek çiftlere ücretsiz olarak sunacağı Düğün Dansı Eğitimi'nde, seçilen parçanın ritmine uygun dansın temel adımları ve ardından da seviye figür ve dönüş eğitimleri verilecek. - ANTALYA