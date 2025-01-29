Kepez Belediyesi'nden Gece Çalışması: Şahinbey Caddesi Yenileniyor - Son Dakika
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Kepez Belediyesi'nden Gece Çalışması: Şahinbey Caddesi Yenileniyor

Kepez Belediyesi\'nden Gece Çalışması: Şahinbey Caddesi Yenileniyor

Kepez Belediyesi, ASAT'ın içme suyu altyapı çalışmalarını tamamladığı Şahinbey Caddesi'nde yol bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece saatlerinde gerçekleştirildi.

29.01.2025 11:39  Güncelleme: 11:42
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Kepez Belediyesi ASAT'ın içme suyu altyapı çalışmalarını tamamladığı Varsak Esentepe, Menderes ve Demirel Mahallelerinden geçen Şahinbey Caddesi'nde vakit kaybı yaşanmaması için gece saatlerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçeye yeni ulaşım ağları kazandırırken, diğer yandan deforme olmuş yolların bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. İlçe genelinde yürüttüğü kapsamlı yol ve kaldırım çalışmalarıyla vatandaşların konfor ve güvenliğini önemseyen Kepez Belediyesi, aciliyet gerektiren durumlarda çalışmalarını gece saatlerinde de sürdürüyor. Bu kapsamda, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASAT), içme suyu altyapı çalışmalarını tamamladığı Şahinbey Caddesinde yol bakım ve onarım çalışması yapıldı. ASAT çalışmalarını tamamlar tamamlamaz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde bölgede çalışmalara başlayarak Varsak Esentepe, Varsak Menderes ve Demirel Mahallelerinden geçen Şahinbey Caddesi'nde gece boyunca hummalı bir çalışma sürdürüldü. Toplam 2 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalar sırasında kamyonlarla bölgeye getirilen asfalt kırması caddeye döküldü. Kepçelerle yayılan malzeme ardından silindirlerle ezilerek zemin kullanıma uygun hale getirildi. Şahinbey Caddesi'nde diğer altyapı çalışmalarının da tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmalarına geçilecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nden Gece Çalışması: Şahinbey Caddesi Yenileniyor - Son Dakika

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