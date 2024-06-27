Kepez Belediyesi\'ne Mayıs Ayında 3 Bin 147 Talep Bildirildi

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Kepez Belediyesi'nin 7 gün 24 saat görev başında olan iletişim merkezi KİM'e, Mayıs ayında toplam 3 bin 147 talep bildirildi. Bu taleplerin büyük çoğunluğu WhatsApp ihbar hattı üzerinden iletildi. Sosyal medya da vatandaşların belediyeye taleplerini iletmeleri açısından önemli bir etkileşim alanı oldu.

Kepez İletişim Merkezi (KİM), iletişim gücünü veri analizleriyle destekleyerek, vatandaşların belediyeden beklenti ve isteklerini en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Gelen her türlü talebi gizlilik ilkesiyle kayıt altına alan KİM, vatandaşların isteklerinin de takipçisi oluyor. 7 gün 24 saat görev başında olan iletişim merkezi KİM'e, Mayıs ayında toplam 3 bin 147 talep bildirildi. Bunları; çevre sağlığı, kaldırım onarımı, park onarımı, gürültü ve ses, temizlik, sokak hayvanları, park talebi, yeşillendirme, evde sağlık, yol açımı ve refüj gibi bir çok talep oluşturdu.

Talepler ilgili birimlere iletiliyor

Kepez Belediyesi, kendi görev alanı dışındaki talepleri de ilgili kurum ve kuruluşlara bildirerek çözüme kavuşturulması noktasında da hizmet köprüsü oluyor. KİM, dijital ortamda gelen her türlü talebi önce kayıt altına alarak ilgili müdürlüklere iletiyor, her talebin takibini de büyük bir titizlikle yapıyor. Taleplerin yerine getirilmesi veya neden getirilemediği konusunda başvuru sahipleri mutlaka bilgilendiriliyor. Kepez İletişim Merkezi, vatandaşlardan gelen talepleri lokasyon yoğunluğuna göre de analizini yapıyor. - ANTALYA