Kepez Belediyesi Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı

Kepez Belediyesi Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı

Kepez Belediyesi, ilçedeki okullarda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını başlatarak eğitim kurumlarının taleplerini karşılamaya odaklandı. İş makinesi kullanarak yapılan parke taşı çalışmalarıyla su birikintisi sorunları çözüldü.

20.10.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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Kepez Belediyesi, ilçedeki okullarda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı.

Kreşleri, bilim merkezi, kütüphaneleri, üniversite giriş sınavı, KPSS ile destek eğitim kursları ve meslek edindirme merkeziyle adeta bir eğitim yerleşkesi olan Kepez Belediyesi, ilçedeki okulların isteklerini de karşılıyor. Kepez Belediyesi ekipleri, okullarda bahçe düzenlemesinden spor sahalarının bakımına, boya badana işlerinden tamirata, bank, çöp kutusu ve kamelya ihtiyaçlarının karşılanmasından temizliğe varıncaya kadar çalışma gerçekleştiriyor. Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir okulun hizmet talebini de bir günde yerine getirerek okul bahçesinde parke taşı çalışması yapıldı.

Yağışlı havalarda oluşan su birikintisi sorunu çözülüyor

Kepez Belediyesi ekipleri, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin öğrencisi olan okul binasının bahçesinde yağışlı havalarda yaşanan su birikintisi ve çamur sorununu çözüyor. Okul yönetimi, geçtiğimiz Perşembe günü ziyaret ettikleri Kocagöz'den bu sorunun çözümünü talep ederken, hareket geçen Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ziyaretin ertesi günü okul bahçesindeki sıkıntıyı çözecek olan parke taşı çalışmasını başlattı. Çalışma, bahçenin su birikintisi ve çamur olan 250 metrekarelik bölümünde yapıldı. İş makinesi yardımıyla zemin tesviyesi yapıldıktan sonra kilit taşının imalatı gerçekleştirildi. Parke taşı imalatıyla bahçedeki yağmur suyu birikmesi ve zeminin çamur olması sorunu giderildi.

Temizlik ve spor sahasında çalışma

Ayrıca, Altınova Orta Mahalle'de yer alan Ayten Çağıran Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde de temizlik ve spor sahalarında oyun alanlarını belirleyen çizgilerle ilgili çalışma yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yaptığı açıklamada eğitim kurumlarında gönüllülük esası ve vicdanı bir sorumluluk anlayışıyla çalışma yaptıklarını söyledi. İlçedeki okulların taleplerini, belediyenin imkanları dahilinde karşılamaya gayret ettiklerini aktaran Kocagöz, "Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimlerini, güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmesinden yanayız. Bu kapsamda vicdanı bir sorumluluk ve sosyal belediyecilik anlayışıyla okullarımızın taleplerini, belediyemizin bütçe imkanları doğrultusunda karşılıyoruz, karşılamaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi Okullarda Bakım ve Onarım Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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