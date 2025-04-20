Kepez Belediyesi Yazır Kent Parkı\'nı Yeniledi

Kepez Belediyesi, ilçedeki eskiyen mahalle parklarını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarında Emek Mahallesi'nde bulunan 1966 metrekarelik kullanım alanına sahip Yazır Kent Parkı baştan sona yenilendi.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, ilçenin dört bir yanındaki parkları yenileyerek, güzelleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde bulunan 1966 metrekarelik kullanım alanına sahip Yazır Kent Parkı'nda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Parkın zarar gören kent mobilyaları, çocuk oyun alanları, bitki örtüsü, sulama ve elektrik altyapısı ile yürüyüş yolları onarıldı. Zamanla yıpranan banklar ve dörtlü piknik masaları sökülerek yerlerine yenileri yerleştirildi. Ayrıca lokal bozulmaların görüldüğü kamelya, bank ve masalar da yerinde tamir edildi. Park içerisindeki çimler biçilerek, ağaçların uzayan dalları budandı. Topraklaşan alanlara yeniden çim tohumu ekildi. Eskiyen çöp kutuları da yenileriyle değiştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kullanım alanları zarar gören mahalle parklarını, yatırım planlaması kapsamında yenilemeye devam edeceklerini bildirdi. - ANTALYA