Kepez Belediyesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde altyapı çalışması başlattı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde altyapı çalışması başlattı

Kepez Belediyesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi\'nde altyapı çalışması başlattı

Kepez Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde su baskını yaşanmaması için altyapı çalışması başlattı. Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde yapılan çalışmalarla yağmur suyu tahliye kanalının ana hat kanala bağlantısı sağlanacak.

24.07.2024 13:06  Güncelleme: 13:09
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Kepez Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, ilçede kuvvetli yağışlarda su baskını yaşanmaması için altyapı çalışması başlattı. Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde, caddelerde yağmur suyu birikmesini önlemek amacıyla kutu menfez çalışması yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ziyarette 'Kepez'e birlikte hizmet yapma' mesajı vermişti. Bu mesajın ilk icraatı da kış aylarında yaşanan şiddetli yağışlarda su taşkınlarının çok sık görüldüğü Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü desteğiyle bölgedeki Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nin yağmur suyu sorununun çözümü için çalışmalara başlandı.

Bağlantı bölümünün inşası başladı

Cadde üzerindeki yağmur suyu drenaj kanalı, yapı engeli nedeniyle ana hat kanala bağlanamamıştı. Yapının kaldırılmasından sonra drenaj şebekesinin bağlantı bölümünün inşasına başlandı. Kepez Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla bölgede 30 metre uzunluğunda kanal çalışması yapılıyor. Bu çalışma ile Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'ndeki yağmur suyu tahliye kanalının, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'ndeki ana hat kanala bağlantısı sağlanmış olacak.

Borular kutu menfez ile değiştirildi

Bağlantı için Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi ile Hasan Polatkan Caddesi'nin kesişimin de açılan kanala 150 cm genişliğindeki betonarme kutu menfez yerleştirilecek. Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'ndeki yağmur suyu kanalın, şiddetli yağışlarda yetersiz kalan 60 cm genişliğindeki boruları da, 150 cm ebadındaki betonarme kutu menfezlerle değiştirilmişti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de, bölgeye gelerek devam eden altyapı çalışmasını inceledi, çalışanlara kolaylıklar diledi. Yağmur suyu kanalı yapımıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Mesut Kocagöz, menfezlerin yerleştirilmesini de dikkatli bir şekilde takip etti.

"Bu çalışma hizmet işbirliğinin örneği"

Kocagöz, Hasan Polatkan Caddesi ile Elmalı Hamdi Yazır Caddesi'nin kesiştiği bölgede, şiddetli yağışlarda su taşkınları yaşandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Su taşkınından dolayı araçlar yollarda kalıyor, evlerin bodrum katlarını su basıyordu. Bunun sebebi, Elmalı Hamdi Yazır Caddesi'ndeki yağmur suyu drenajının ana hatta bağlantısının yapılamaması ve kanalda 60 cm genişliğinde boruların olmasıydı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve ASAT Genel Müdürümüz İbrahim Kurt'un destekleriyle bu sorunu çözüyoruz. Antalya Büyükşehir ile Kepez Belediyesinin ilk işbirliği örneğini burada görüyorsunuz. Bir yanımızda ASAT, bir yanımızda Kepez. Beraberce vatandaşlarımızın belediyecilik yatırımlarıyla ilgili problemlerini çözüyoruz. İnşallah yapacağımız altyapı çalışmaları sonrasında Kepez'in sokakları ve caddeleri yağmur suyu sorunu yaşanmayacak" ifadesini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde altyapı çalışması başlattı - Son Dakika

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