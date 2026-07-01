Düdenbaşı'na taziye ve semt evi geliyor - Son Dakika
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Düdenbaşı'na taziye ve semt evi geliyor

Düdenbaşı\'na taziye ve semt evi geliyor
01.07.2026 11:38  Güncelleme: 11:45
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Kepez Belediyesi ile Astek İklimlendirme arasında Düdenbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 400 metrekarelik Batmanlılar Taziye ve Semt Evi'nin yapımı için iş birliği protokolü imzalandı. Proje, mahalle sakinlerine taziye, dayanışma ve sosyal etkinlik alanı sunacak.

Kepez Belediyesi ile bir şirket arasında Düdenbaşı Mahallesi'nde inşa edilecek yaklaşık 400 metrekarelik Batmanlılar Taziye ve Semt Evi için iş birliği protokolü imzalandı.

Kepez Belediyesi, ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı daha kazandırmak için önemli bir iş birliğine imza attı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile Astek İklimlendirme Proje İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Sancar Doğmuş arasında, Düdenbaşı Mahallesi'nde yapılacak Batmanlılar Taziye ve Semt Evi'nin yapımına ilişkin protokol imzalandı. Yaklaşık 400 metrekare büyüklüğünde inşa edilecek Batmanlılar Taziye ve Semt Evi, mahalle sakinlerinin taziye, dayanışma ve sosyal etkinlik ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Kepez Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilecek proje, vatandaşların bir araya gelebileceği, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirecek önemli bir merkez olacak. Taziye ve Semt Evi, hem taziye organizasyonlarına ev sahipliği yapacak hem de çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılabilecek.

"Dayanışmayı büyütüyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçeye değer katacak her projede iş birliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Kepez'imizin ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirirken hayırseverlerimizin ve iş adamlarımızın desteğini çok kıymetli buluyoruz. Düdenbaşı Mahallemize kazandıracağımız Batmanlılar Taziye ve Semt Evi, vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geleceği önemli bir buluşma noktası olacak. Bu anlamlı katkılarından dolayı Sancar Doğmuş'a ve Astek İklimlendirme ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Bu eserin şimdiden Kepez'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düdenbaşı'na taziye ve semt evi geliyor - Son Dakika

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