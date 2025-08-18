Kepez\'de Emeklilere Özel Sosyal Lokaller

Kepez Belediyesi'nin, emeklilerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Emekliler Lokali projesi, vatandaşlardan büyük beğeni görüyor. Varsak ve Dokumapark'ta hizmet veren lokaller, gün boyunca çay eşliğinde sohbet eden, dinlenen ve birlikte vakit geçiren Kepezli emeklilerle dolup taşıyor.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Emekli Lokalleri ile emeklilere sosyalleşe bilecekleri sıcak ve huzurlu ortamlar sunuyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün emekliler için söz verdiği 'Emekliler Lokali' Varsak ve Dokumapark'ta emeklilere hizmet veriyor. Gün boyunca demli çaylar eşliğinde keyifli sohbetlerin yapıldığı lokaller, uygun fiyatlı ve konforlu bir ortam arayan emeklilerin buluşma noktası oldu. Emekliler burada sadece çay içip sohbet etmiyor; aynı zamanda dostluklarını pekiştiriyor, yeni arkadaşlıklar kuruyor, gündelik hayatın stresinden uzaklaşıyor. Lokal hizmetinden memnuniyetlerini dile getiren emekliler, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür ederek, "Biz emekliler için böyle bir yerin düşünülmesi çok kıymetli. Evde dört duvar arasında oturacağımıza burada çayımızı içiyor, sohbet ediyor, birbirimizle dertleşiyoruz. Bizi düşünen, bu güzel ortamı sağlayan Mesut Başkana, çok teşekkür ederiz." - ANTALYA