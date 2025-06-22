Kepez Vakfı, İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Desteği ve Öğrencilere Burs Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kepez Vakfı, İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Desteği ve Öğrencilere Burs Sağlıyor

Kepez Vakfı, İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Desteği ve Öğrencilere Burs Sağlıyor
22.06.2025 12:33  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Vakfı, günlük 80 bin ekmek üreterek ihtiyaç sahiplerine destek oluyor ve sağlıklı glutensiz ürünlerle çölyak hastalarına alternatif sunuyor. Elde edilen gelirle bin öğrenciye burs imkanı sağlıyor.

İlçe sakinleri için günlük ortalama 80 bin ekmek üreten Kepez Vakfı, hem ihtiyaç sahiplerine destek oluyor, hem de elde ettiği gelirle öğrencilere burs imkanı sunuyor. Glutensiz ürün çeşitliliğiyle de çölyak hastalarına sağlıklı beslenme alternatifi sunuyor.

Kepez Belediyesi'nin iştiraki olan Kepez Vakfı, ilçe sakinlerinin sağlıklı, lezzetli, uygun fiyatlı ekmek ve unlu mamul ihtiyacını karşılıyor. Önceliğini insan sağlığı ve gıda güvenliği olarak belirleyen işletme, özellikle çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretimiyle dikkat çekiyor. Kepez Ekmek Fabrikası, hijyen standartlarına uygun elektronik makinelerle üretim gerçekleştiriyor. Gıda mühendislerinin denetiminde yapılan üretim, kalite ve güvenlik açısından üst düzeyde tutuluyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Kepez Vakfı Fırın İktisadi İşletmesi bünyesindeki fabrika, sadece klasik ekmek çeşitleriyle değil, kepekli, tam buğday, çavdar, siyez, Trabzon ve Isparta ekmeği gibi yöresel ve sağlıklı ürünlerle de tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Ayrıca roll ekmek, sandviç ekmeği, hamburger ve tost ekmeği gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitler de üretim hattında yer alıyor.

Günlük bin 500 glutensiz ekmek

Kepez Ekmek yalnızca ekmekle sınırlı kalmayıp, tatlı ve tuzlu kuru pastalar, un kurabiyesi, galeta, yaş pasta, ekler, triliçe, tiramisu, sütlaç gibi zengin bir ürün yelpazesini uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuyor. Glutensiz ürünler konusunda da hassas davranan Kepez Vakfı, günlük bin 500 adet glutensiz ekmek üretirken, sandviç, tost ekmeği, simit, poğaça, açma ve kek gibi farklı ürünlerle çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırıyor.

Bin öğrenciye burs

Kepez Vakfı'nın ürünleri, ilçedeki ekmek büfeleri ve Bi'dilim Fırın Kafe şubeleriyle tüketiciye ulaştırılıyor. Vakıf, elde ettiği gelirleri sosyal yardımlaşma amacıyla kullanıyor. İhtiyaç sahibi ailelere her gün ekmek desteği, öğrencilere de burs desteği sağlanıyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 1000 öğrenciye burs desteği sağlayarak, sosyal belediyecilik örneği sergiledi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, gönüllere dokunan hizmetlerle Kepez halkının yanında olduklarını söyledi. Başkan Kocagöz, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, özellikle dar gelirli ailelerimizin yanında olmak en öncelikli sorumluluğumuz. Kepez Vakfımız aracılığıyla her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ekmek desteği sağlıyor, gençlerimizin eğitimine burs imkanı ile katkı sunmaya çalışıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu nedenle glutensiz ürünlerimizle çölyak hastalarımızın yaşam kalitesini artırıyor, hijyenik ve sağlıklı üretim süreçlerimizle tüm vatandaşlarımıza güvenle tüketebilecekleri ürünler sunuyoruz. Hem üretimde kaliteyi, hem de toplumsal dayanışmayı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Ekmek, Kepez, Yerel, Yaşam, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Vakfı, İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Desteği ve Öğrencilere Burs Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu Tırla çarpışan motosiklet ağabey ile kardeşine mezar oldu
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Müge Anlı’nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

19:01
İran’ın Hürmüz Boğazı kararına ABD’den ilk tepki: Çin’in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur
18:53
ABD’den vatandaşlarına “Türkiye’ye seyahat etmeyin“ uyarısı
ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı
17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
13:34
Savaşın başından bu yana bir ilk İran dronu İsrail’i vurdu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu
13:25
Akaryakıtta tabela yine değişiyor
Akaryakıtta tabela yine değişiyor
13:20
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor Acılı annenin feryadı yürek yaktı
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı
13:15
Sokak ortasında köpeğe tecavüz Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında
12:59
Metrobüste pes dedirten görüntü
Metrobüste pes dedirten görüntü
12:28
Nihal Candan’ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ’dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
12:07
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 20:15:50. #7.11#
SON DAKİKA: Kepez Vakfı, İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Desteği ve Öğrencilere Burs Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.