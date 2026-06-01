Kepsutlu Çocuklardan Avrupa'ya Ritim Yolculuğu

01.06.2026 10:46
Balıkesirli ritim grubu, Avrupa'da 3 ülkede konser vererek Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

Sınırları aşan ritimleriyle Türkiye'nin gururu olan Balıkesirli köy çocukları, bu kez Avrupa'nın sanat başkentinde fırtına gibi esti. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören ve adlarını tüm dünyaya duyuran "Hayatın Ritmini Yakala" grubu, muhteşem bir turneye daha imza attı. 19 Mayıs'ta yola çıkan 18. nesil 12 genç yetenek, ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın kalbinde gururla dalgalandırdı.

3 ülkede gurur yolculuğu

Ritim grubu 2016 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye Yarışmasında birincilik elde etti. Daha önce Almanya, Gürcistan, Kazakistan, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, İspanya ve Çekya gibi ülkelerde 11 kez turneye çıkan şampiyonlar, bu kez yolculuklarında Macaristan (Budapeşte), Slovakya (Bratislava) ve Avusturya (Viyana) olmak üzere 3 farklı ülkeyi fethetti. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada toplam bin 185 konser vererek kırılması güç bir rekora imza atan ritim grubu, turne boyunca tam 10 muhteşem konserle dinleyicileri etkiledi.

Viyana sokaklarında ritim ve ilklerin heyecanı

Sanatın ve klasik müziğin başkenti Viyana'da, müziğin dehası Mozart'ın adımladığı tarihi sokaklar bu kez Kepsutlu gençlerin ritimleriyle yankılandı. Hayatlarında ilk kez uçağa binen, ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayan 18. nesil ritim grubu öğrencileri, unutulmaz ilkleri bir arada tattı. İlk defa metro ve tramvaya binen çocuklar, turne yorgunluğunu Viyana'nın dünyaca meşhur tatlılarını tadarak ve tarihi güzellikleri keşfederek attı.

Maarif Vakfı davetinde ayakta alkışlandılar, engelli yüreklere dokundular

Avusturya Maarif Vakfı'nın özel davetlisi olarak Viyana'da sahne alan grup, sergiledikleri olağanüstü performansla salonu dolduran yüzlerce öğrenci ve eğitimci tarafından dakikalarda ayakta alkışlandı. Turnenin en duygusal anları ise engelli öğrenciler için verilen özel konserde yaşandı. Kepsutlu minik eller, vurdukları her ritimle engelli akranlarının yüreklerine sevgi ve umutla dokundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

