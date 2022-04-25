Kervancıoğlu: "Şehitlerimizin aileleri asla yalnız değil" - Son Dakika
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Kervancıoğlu: "Şehitlerimizin aileleri asla yalnız değil"

25.04.2022 14:33
Kervancıoğlu: "Şehitlerimizin aileleri asla yalnız değil"

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 600 şehit ailesi ve gazi tarihi Maraş Kalesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 600 şehit ailesi ve gazi tarihi Maraş Kalesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Alpedo-Kervan Lezzeteler Grubu tarafından verilen iftar yemeğinde birlik beraberlik hakim oldu. Alpedo Kervan Lezzetler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "İftar programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Şehitlerimiz var ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve çocukları asla yalnız değilsiniz. Şehitlerimizin çocuklarının Sami dedesi olarak, ben her zaman sizlerin yanındayım. Allah ailelerimize sabırlar versin diyorum. Allah devletimize, polisimize ve askerimize zeval vermesin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kervancıoğlu: Şehitlerimizin aileleri asla yalnız değil
Kervancıoğlu: Şehitlerimizin aileleri asla yalnız değil

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Kahramanmaraş, İftar, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kervancıoğlu: 'Şehitlerimizin aileleri asla yalnız değil' - Son Dakika


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