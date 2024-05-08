Keşan'da bir evde çıkanda eşyalar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Keşan'da bir evde çıkanda eşyalar kullanılamaz hale geldi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 20:34
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Keşan'da bir evde çıkanda eşyalar kullanılamaz hale geldi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre; Akar Sokak'taki 2 katlı bir binanın giriş katında, evde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keşan'da bir evde çıkanda eşyalar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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