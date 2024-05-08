Yerel

Keşan'da bir evde çıkanda eşyalar kullanılamaz hale geldi

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre; Akar Sokak'taki 2 katlı bir binanın giriş katında, evde kimsenin olmadığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.